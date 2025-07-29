Украинские облигации выросли на фоне заявлений Трампа по России

Украинские долларовые облигации выросли на 1,5 цента после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости быстрого перемирия с Россией.

Об этом пишет Bloomberg.

Рост цен зафиксирован по облигациям с погашением в 2035 и 2036 годах. В понедельник шесть из восьми самых прибыльных долговых инструментов на развивающихся рынках принадлежали Украине.

Во время визита в Шотландию Трамп сообщил, что готов предоставить Владимиру Путину новый срок в 10-12 дней для достижения перемирия. Это сокращает предыдущий 50-дневный ультиматум, который истекает 2 сентября. Комментарии вызвали ожидания возможных переговоров и стали драйвером для рынка.

Несмотря на рост, украинские долговые бумаги с начала года упали в цене на 12%, что является худшим результатом среди развивающихся рынков. Аналитики отмечают, что на рынке может появиться тактическая возможность для покупки благодаря привлекательным оценкам и низкому позиционированию.

Ранее Трамп угрожал России суровыми экономическими санкциями в случае отказа от прекращения войны, однако Москва ответила усилением обстрелов украинских городов.

Напомним:

Долларовые облигации Украины растут пятый день подряд, достигнув новых максимумов на фоне ожиданий инвесторов, что детали соглашения о прекращении войны появятся на следующей неделе.

Украинские валютные облигации подскочили после того, как Палата представителей США на выходных одобрила пакет финпомощи на сумму 61 миллиард долларов.