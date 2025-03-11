Україна заборонила імпорт деяких товарів з Угорщини

Держпродспоживслужба заборонила ввезення в Україну з Угорщини продукції тваринництва через спалах в цій країні ящуру.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Держпродспоживслужба запровадила заборону на ввезення з Угорщини в Україну вантажів тварин, чутливих до вірусу ящуру, генетичного матеріалу, а також сировини та продукції тваринного походження від таких тварин.

"Такі заходи вжито для запобігання занесенню збудника ящуру на територію України. Держпродспоживслужба та її територіальні органи здійснюють постійний контроль епізоотичної ситуації", - зазначається у повідомленні.

У відомстві зауважили, що джерелом інфекції є хворі на ящур тварини, а також ті, що перебувають в інкубаційному періоді. Вірус може передаватися в тому числі і через продукти від тварин, сприйнятливих до цього захворювання.

Нагадаємо:

Нещодавно був спалах ящуру у Німеччині.