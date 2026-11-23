У Росії Новошахтинський завод нафтопродуктів зупинився після масштабного удару ракетами та БПЛА.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

"Під час масштабної комбінованої атаки з використанням БПЛА та ракет, яка тривала понад 6 годин, АТ "НЗНП" призупинило діяльність", – написав він у Телеграм.

На місці ліквідовують наслідки нічної ворожої атаки.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що уражено бітумну установку, колону установки первинної переробки нафти АВТ, ребойлерну піч та резервуарний парк".

Підприємство має потужність переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік, виробляє дизельне, суднове та пічне пальне, мазут і бензинові фракції.

Завод ввели в експлуатацію у 2009 р. із проєктною потужністю 5,6 млн т переробки нафти на рік. У 2014 р. на підприємстві було завершено будівництво бітумної установки потужністю 700 000 т на рік, у 2015 р. — другої установки первинної переробки нафти. НЗНП з'єднаний з трубопроводом "Транснефти" Суходольна – Родіонівська.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за даними соцмереж, у ніч на 23 листопада вчергове зазнав ураження Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ "НЗНП") у місті Новошахтинськ Ростовської області РФ, проте пожежа могла виникнути і на приватній компанії "ТАТА-ГАЗ".

До того Новошахтинський нафтопереробний завод вже тимчасово зупиняв роботу після атаки дронів у вересні.