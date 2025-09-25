Україна організує представництва у чотирьох регіонах світу на тлі відкриття експорту зброї

Зеленський заявив, що Україна планує створити експортні платформи в США, Європі, на Близькому Сході та в Африці

Про це повідомляє Reuters.

У США президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками таких компаній, як Amazon, Bank of America, Chemours, Citi, CRH, Fairfax, GE Vernova, Hogan Lovells, Jacobs, JPMorgan Chase, Lazard, Logistics Plus, Marsh McLennan, TechMet і Westinghouse.

"Я думаю, що цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій тільки для тих країн, на які ми можемо розраховувати", – додав він.

Як повідомляє Reuters, українські чиновники заявили, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко планує відвідати Сполучені Штати наприкінці місяця для більш детальних переговорів з американськими підприємствами.

Нагадаємо:

Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у себе зброї.