Україна підтримає Сирію гуманітарною програмою

Україна допоможе стабілізувати ситуацію в Сирії. Зокрема, налаштує програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною. Більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів", - написав Зеленський.

Нагадаємо:

Україна відправила в Сирію 500 тонн українського пшеничного борошна в межах програми "Зерно з України".

З моменту започаткування програми "Grain From Ukraine" (Зерно з України) Україна направила більше 221 тисячу тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.