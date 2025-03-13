Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией - Зеленский

Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией, это произойдет во время предстоящего визита Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Киеве в четверг во время встречи с широкой делегацией представителей бизнеса и правительства Турции.

"Содержательная встреча с представителями турецкого правительства и бизнеса, которая является результатом наших договоренностей с президентом Эрдоганом в Анкаре. Важно, что бизнес Турции уже представлен в Украине. Наше государство ценит это, а также помощь и поддержку, в частности поставки "байрактаров", - рассказал Зеленский.

По его словам, на встрече обсуждались "усилия для приближения справедливого и прочного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины".

"Наше государство рассматривает Турцию как одного из наших стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности и готово ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита президента Эрдогана", - подчеркнул президент.

Напомним:

В августе 2024 года Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Документ предусматривает, в частности, отмену Турцией ввозной пошлины для почти 93,4% промышленных и 7,6% сельскохозяйственных товаров.