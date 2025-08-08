УЄФА виплатила понад €10 мільйонів російським клубам, заблокувавши гроші для українських

UEFA перерахувала понад €10,8 млн у вигляді "солідарних" виплат російським футбольним клубам, попри їхню заборону на участь у європейських турнірах після вторгнення Кремля в Україну.

Про це пише The Guardian.

Водночас п’ять українських команд не отримали аналогічні кошти, нібито через їхнє розташування у "зоні військових дій".

Згідно з офіційними даними, у сезоні 2022–23 російська футбольна асоціація отримала €3,305 млн, у 2023–24 — €3,381 млн, а у 2024–25 — ще €4,224 млн. У 2021–22 виплата склала €6,209 млн. Ці кошти федерація має передати клубам.

Тим часом "Чорноморець" (Одеса), "Реал Фарма" (Одеса), IFC "Металург" (Запоріжжя), FSC "Фенікс" (Маріуполь) та "Металіст 1925" (Харків) залишилися без виплат за 2023–24 та 2024–25 роки. У листі до президента UEFA Александера Чеферіна вони заявили, що причина — "непрозорі вимоги швейцарського банку" через їхнє розташування в "зоні бойових дій", хоча Одеса й Харків не є окупованими.

Клуби наголосили, що у час війни будь-яка фінансова допомога критично важлива для їхнього виживання. Вони розкритикували UEFA за відсутність чітких юридичних підстав для блокування виплат.

UEFA від коментарів відмовилася. Тим часом Росія зберігає членство у федерації, а її клуби продовжують отримувати рейтингові бали, навіть будучи відстороненими від турнірів. Це викликає обурення в Україні та серед частини європейських федерацій.