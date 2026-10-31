В Уфі після атаки дронів горить НПЗ: імовірно, уражена ключова установка – ЗМІ

Українська правда

У ніч на 31 жовтня безпілотники атакували російську Уфу в Башкортостані. На нафтопереробному заводі "Башнефть-Новойл" спалахнула пожежа, ймовірно, горить установка каталітичного риформінгу.

Джерела: ASTRA, моніторинговий канал Exilenova+

Деталі: За результатами аналізу фотографій очевидців OSINT-аналітик ASTRA припустив, що на заводі "Башнефть-Новойл" горить установка каталітичного риформінгу Л-35.

Це один із ключових елементів нафтопереробного виробництва, який забезпечує виготовлення високооктанових компонентів бензину та водню, необхідного для очищення пального.

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомляє про три осередки пожежі на території, ймовірно, двох атакованих НПЗ в Уфі. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо: Напередодні у Новокуйбишевську Самарської області Росії горів НПЗ після атаки дронів.

Цього місяця посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.