Авіаудари зупинили роботу нафтохімічних заводів Ірану

Іран заявив, що в понеділок зазнали ударів компанії, які постачають електроенергію, воду та кисень для нафтохімічних підприємств на півдні країни.

Про це повідомляє Financial Times.

Агентство Tasnim, близьке до Корпусу вартових ісламської революції, повідомило, що ударів зазнали компанії Mobin і Damavand в Асалує, найбільшому енергетичному хабі Ірану. Унаслідок цього всі нафтохімічні заводи в цьому районі були зупинені.

Подібні атаки, як повідомляється, сталися минулого тижня в порту Махшехр, де розташовані деякі з найбільших нафтохімічних підприємств Ірану, і де було відключене електропостачання.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що після цих ударів перестали працювати підприємства, на які припадає 85 відсотків іранського нафтохімічного експорту.

Нафтохімічна галузь Ірану щороку приносить мільярди доларів.

Нагадаємо:

3 квітня президент США пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.

Іран відповів на погрози президента США Дональда Трампа, повторивши його меседжі про "пекло", тільки вже у бік Штатів та Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп виступив із новою різкою погрозою на адресу Ірану, заявивши, що Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для судноплавства, інакше країну чекають нові удари.