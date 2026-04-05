"Відкрийте кляту протоку, виродки": Трамп звернувся до Ірану

Президент США Дональд Трамп виступив із новою різкою погрозою на адресу Ірану, заявивши, що Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для судноплавства, інакше країну чекають нові удари.

Про це він написав у свої соцмережі Truth Social.

"Відкрийте кляту протоку ви, божевільні виродки, інакше будете жити в пеклі", - написав він.

За його словами, у вівторок Іран чекатиме "день мостів" та "день електростанцій", ймовірно маючи на увазі те, що США завдадуть удари по енергетиці та інфраструктурі країни.

Раніше Reuters повідомляв, що Трамп уже публічно попереджав про можливі атаки на іранські мости та об'єкти електроенергетики, а також висував Тегерану ультиматум щодо відновлення руху через Ормузьку протоку.

Ормузька протока є одним із найважливіших енергетичних коридорів світу, тому будь-які погрози щодо її блокування чи силового розблокування одразу впливають на нафтові ринки та глобальні ланцюги постачання.

3 квітня президент США пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.

Іран відповів на погрози президента США Дональда Трампа, повторивши його меседжі про "пекло", тільки вже у бік Штатів та Ізраїлю.