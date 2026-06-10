Uber подає позов проти Нью-Йорка через закон про захист водіїв

Компанія Uber Technologies подала позов проти міста Нью-Йорка, щоб заблокувати застосування нового закону, який, на її думку, всупереч Конституції змусить її залишати на своїй платформі водіїв, яких вона не хоче бачити.

Про це повідомляє Reuters.

У скарзі, поданій пізно ввечері у вівторок, Uber заявив, що закон проти "неправомірних деактивацій" неналежним чином захищатиме водіїв, які вчиняють небезпечні, загрозливі або інші неналежні дії, ставлячи під загрозу громадську безпеку та завдаючи "негайної та непоправної шкоди", підриваючи ділову репутацію компанії.

Новий закон міста загалом забороняє великим компаніям з надання послуг спільних поїздок, таким як Uber та Lyft звільняти водіїв без "добросовісної економічної причини" або "поважної причини".

Звільнення буде дозволено у випадках спільного використання облікового запису, шахрайства та "грубого порушення дисципліни", такого як насильство, сексуальні домагання або напади, а також дискримінація.

Закон має набути чинності 28 липня після голосування міської ради у січні з результатом 46 голосів "за" проти 5 "проти".

Uber висловив заперечення проти вимоги повідомляти за 14 днів до деактивації, стверджуючи, що це дає водіям можливість "помститися" пасажирам, а також змушує потенційно повторно наймати водіїв, які не отримали такого повідомлення, починаючи з 2019 року.

Компанія заявила, що закон порушує її права на свободу слова та право на належний судовий розгляд, передбачені Конституцією США, а також конституцією штату Нью-Йорк. Uber вимагає постійного судового заборони та відшкодування витрат.

Представник юридичного департаменту міста Нью-Йорка заявив у середу, що департамент розглядає позов, поданий Uber до федерального суду Манхеттена.

Компанія заявила, що закон порушує право пасажирів на приватність, вимагаючи від них розкривати звіти про ймовірні зловживання обвинуваченим водіям.

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