Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX просить Трампа про помилування

Сем Бенкман-Фрід, засуджений засновник збанкрутілої криптобіржі FTX, офіційно звернувся до президента Дональда Трампа з проханням про помилування після того, як відбув майже три роки з призначеного йому 25-річного терміну ув'язнення.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з інформацією на веб-сайті відомства, Банкман-Фрід подав офіційну заяву до відділу помилувань Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції заявило, що Банкман-Фрід, якому на момент засудження до тюремного ув'язнення було 32 роки, спрямував мільярди доларів коштів клієнтів, депонованих на криптовалютній біржі, на ризиковані інвестиції, особисті покупки та політичні пожертви.

FTX стала однією з кількох гучних крахів на ринку криптовалют у 2021 та 2022 роках, що спричинило ведмежий ринок у цій галузі.

З того часу адвокати Банкмана-Фріда намагаються домогтися скасування вироку, зокрема стверджуючи, що деякі з його інвестицій за рахунок коштів клієнтів були вигідними; ця справа наразі розглядається в суді.

Тим часом колишній магнат також зробив публічні та приватні кроки, щоб домогтися помилування від президента, який є єдиною особою в США, що має конституційні повноваження надавати помилування.

Його представники звернулися до Браяна Ланзи, республіканського стратега у вашингтонській лобістській групі Mercury Public Affairs, який має тісні зв'язки з адміністрацією Трампа.

Банкман-Фрід заявив, що "абсолютно" хоче отримати помилування від президента, під час недавнього телефонного інтерв'ю, проведеного з в'язниці для Fox Business.

Трамп надав майже 100 помилувань під час свого другого терміну і підписав указ про помилування тисяч осіб, засуджених за злочини, пов'язані з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Експерти критикують економіку "плати, щоб грати", яка виникла навколо помилувань під час другого терміну Трампа, де посередники беруть до 1 млн доларів за те, щоб представити справу Білому дому, повідомляє FT.

Серед помилуваних Трампом — кілька відомих керівників криптовалютних бірж, таких як Чанпен Чжао, засновник Binance, та Артур Хейс, співзасновник BitMex.

Чжао та Хейс були засуджені за звинуваченнями, пов'язаними з порушеннями законодавства щодо протидії відмиванню грошей.

Крах FTX і подальше банкрутство стали справжнім подарунком для компаній, які викупили її венчурні активи за безцінь. FTX здійснила низку ранніх інвестицій у сферу штучного інтелекту, зокрема придбала частки в Anthropic і Cursor, оцінка яких цього року стрімко зросла.

Спадкоємці використали кошти від цих продажів для виплати кредиторам, які втратили кошти після краху біржі.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня 2022 року на Багамських островах після пред'явлення звинувачень прокуратурою США.

Бенкмана-Фріда американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

У серпні 2023 року його відправили до в'язниці після того, як суддя скасував його заставу, визнавши, що обвинувачений засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX щонайменше двічі маніпулював свідками.

У листопада 2023 року Бенкмана-Фріда визнали винним у семи пунктах звинувачення в шахрайстві та змові після того.

Окружний суддя США виніс вирок у справі засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда за звинуваченням у шахрайстві із крадіжкою 8 млрд дол у клієнтів біржі, засудивши його до 25 років в'язниці.