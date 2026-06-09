США додали китайських виробників акумуляторів до списку підприємств, пов’язаних з військом

США додали деяких із найбільших світових виробників сонячних батарей та акумуляторів до списку компаній, які, на їхню думку, надають допомогу китайським збройним силам.

Про це повідомляє Reuters.

Вашингтон додав Trinasolar та JA Solar Technology, двох найбільших у світі виробників сонячних панелей, до оновленого списку підприємств, повʼязаних із китайською армією.

Разом із цілою низкою провідних технологічних компаній, серед яких гігант електронної комерції Alibaba та інтернет-пошукова система Baidu.

До списку також увійшли EVE Energy та CALB Group, два найбільші виробники акумуляторів для зберігання енергії та електромобілів.

Alibaba, Baidu та біотехнологічна компанія WuXi AppTec заявили, що їхнє включення до списку було помилкою і що вони вживатимуть заходів для зміни цього рішення.

Згідно із законодавством США, з 2027 року Міністерству оборони буде заборонено укладати прямі контракти з компаніями зі списку та обмежено можливість купувати їхні товари чи послуги через третіх осіб.

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