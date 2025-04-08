У ЄС закликали Китай вирішувати митні проблеми перемовинами

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала у вівторок Китай забезпечити вирішення проблем, спричинених масштабними імпортними тарифами, запровадженими президентом США Дональдом Трампом, шляхом переговорів.

Про це повідомляє Reuters.

У телефонній розмові з прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем фон дер Ляєн "наголосила на відповідальності Європи та Китаю, як двох найбільших світових ринків, за підтримку сильної реформованої торговельної системи, вільної, справедливої та заснованої на рівних умовах", - йдеться у повідомленні її офісу.

Фон дер Ляєн та Лі Цянем обговорили створення механізму для відстеження можливого перенаправлення торгівлі, спричиненого митами. Це повʼязано із тим, що ЄС побоюється перенаправлення дешевого експорту Китаю з США до Європи.

Нагадаємо:

У вівторок міністерство торгівлі Китаю заявило, що вживатиме подальших заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу запровадити додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари.