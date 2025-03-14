У ЄС розповіли, кого з росіян виключили з санкційних списків на вимогу Угорщини

Угорщина більше не заперечує щодо продовження санкцій ЄС проти Росії, що загрожувало розблокуванням десятків мільярдів євро російських активів.

Про це написав Bloomberg.

Будапешт зняв заперечення після того, як за його наполягання із санкційного списку виключили трьох людей.

Їхні імена спочатку не називали, але пізніше, джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС повідомили, що йдеться про міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова, сестру підприємця Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову та колишнього голову Європейського єврейського конгресу, бізнесмена В’ячеслава Моше Кантора.

Нагадаємо:

Посли ЄС у п’ятницю погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.