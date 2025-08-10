Інфляція в Єгипті сповільнюється другий місяць на тлі зниження процентних ставок

Інфляція в Єгипті сповільнилася другий місяць поспіль, що потенційно дає цій країні можливість відновити цикл пом'якшення монетарної політики.

Про це повідомляє Bloomberg.

Споживчі ціни в міських районах зросли на 13,9% в річному вимірі в липні проти 14,9% місяцем раніше, повідомило в неділю головне статистичне управління Єгипту. У місячному вимірі дефляція склала 0,5% проти 0,1% у червні.

Ціни на продукти харчування та напої, які є найбільшою складовою споживчого кошика, у липні зросли на 3,4% у порівнянні з попереднім місяцем, коли зростання становило 6,9%.

Єгипет прагне стримати інфляцію, яка у вересні 2023 року досягла рекордного рівня 38%, у рамках реформування економіки після отримання минулого року фінансової допомоги у розмірі 57 млрд доларів від Об'єднаних Арабських Еміратів та Міжнародного валютного фонду.

Уповільнення інфляції може підвищити ймовірність зниження процентної ставки на наступному засіданні Єгипту з питань монетарної політики, запланованому на 28 серпня.

Процентна ставка Єгипту з урахуванням інфляції є однією з найвищих у світі, що спонукає іноземних портфельних інвесторів вкладати кошти в місцевий ринок боргових зобов'язань.

Недавнє зміцнення єгипетського фунта також може сприяти охолодженню цін у країні, яка залежить від імпорту. За даними Bloomberg, у п'ятницю на офшорному ринку валюта торгувалася на рівні близько 48,5 єгипетських фунтів за долар.