В Африці будують гігантську трубу через Сахару, щоб качати газ в ЄС замість РФ

Алжир почав будівництво ділянки Trans-Saharan Gas Pipeline — газопроводу, який має з'єднати Нігерію, Нігер і Алжир та постачати Європі до 30 млрд кубометрів газу на рік, поки вона шукає альтернативи російській енергії.

Про це повідомляє Business Insider.

Проєкт передбачає будівництво 4128-кілометрового маршруту від Warri на півдні Нігерії через Нігер до газового хаба Hassi R'Mel в Алжирі.

Проєкт труби від Нігерії до газової системи Алжиру

Звідти газ можна буде подавати через чинну алжирську мережу до середземноморських експортних терміналів і трубопроводів, які працюють на європейський ринок.

Нова алжирська ділянка має простягнутися приблизно на 1210 км від кордону з Нігером до півдня країни. Нігер планує почати роботи на своїй 720-кілометровій ділянці на початку 2027 року.

Інтерес до проєкту зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Європа почала шукати альтернативи російському газу.

Trans-Saharan Gas Pipeline також конкурує з іншим маршрутом — Nigeria-Morocco Gas Pipeline, який має пройти вздовж атлантичного узбережжя Західної Африки.

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