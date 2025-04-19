В Тайване продлили ограничения фондового рынка на фоне пошлин Трампа

Главный финансовый регулятор Тайваня заявил в субботу, что продлит временные ограничения на короткие продажи акций, чтобы помочь обеспечить стабильность фондового рынка.

Об этом сообщает Reuters.

Ограничения были впервые введены 6 апреля после того, как Соединенные Штаты ввели значительные импортные пошлины. Первоначально введенные на одну неделю, они были продлены еще на неделю.

В своем заявлении Комиссия по финансовому надзору Тайваня сообщила, что ограничения будут продолжаться и в дальнейшем, не уточнив, когда они могут закончиться.

Это связали с тем, что таможенная политика США и результаты переговоров с другими странами все еще остаются неопределенными, и на мировых фондовых рынках будут продолжаться колебания.

Если на рынке произойдут значительные изменения, регулятор заявил, что "соответствующим образом скорректирует соответствующие меры для поддержания стабильности рынка и интересов инвесторов". Как именно, регулятор не уточнил.