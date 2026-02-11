"Система пожирає саму себе": у чиновників РФ конфіскували майно на 100 мільярдів рублів

Хвиля конфіскацій майна, яка прокотилася регіонами Російської Федерації і торкнулася чиновників, силовиків і суддів, принесла державі суму, порівнянну з річним бюджетом невеликого регіону.

Про це пише The Moscow Times.

Загалом за корупційними справами за останні 5-7 років було вилучено майна на 100 мільярдів рублів, відзвітував у Держдумі РФ аудитор Рахункової палати Андрій Батуркін.

Конфіскації досягли таких масштабів, що, за словами Батуркіна, вже потрібна "дорожня карта" для взаємодії профільних відомств, яким доведеться працювати з вилученими компаніями, будинками, земельними ділянками та колекціями елітних машин і годинників.

Потрібно "налагодити комунікацію між силовим блоком і Росмайном для того, щоб все-таки було більше зворотного зв'язку щодо того, яке майно належить передати у власність РФ", вважає Батуркін. Поки, за його словами, майже все вилучене залишається на балансі держави: реалізовано в результаті торгів лише 8% активів.

В цілому хвиля конфіскацій принесла державі понад 4 трильйони рублів, але основну суму забезпечили компанії і підприємства, націоналізовані за позовами Генпрокуратури. Під каток конфіскацій потрапили, зокрема, люди, які постачали гроші російському режиму.

"Коли система починає пожирати саму себе, недоторканних не буває", — писав політолог Аббас Галлямов.

Як приклад він наводить мільярдера Костянтина Струкова, у якого держава забрала "Южуралзолото", відправивши самого бізнесмена в СІЗО за кримінальною справою. "Взагалі-то Струков протягом довгих років виступав одним з головних спонсорів "Єдиної Росії". Думав, що це гарантує йому недоторканність", — зазначає Галлямов.

Разом з найбагатшими росіянами постійними героями прес-релізів Генпрокуратури стали чиновники другого і третього рангу, які виявилися власниками десятків компаній і об'єктів нерухомості.

У колишнього начальника російської федеральної казенної установи (ФКУ) "Уралуправтодор" Олексія Борисова силовики знайшли і вирішили вилучити 19 земельних ділянок, 15 житлових будинків, 26 квартир, 12 машино-місць і 40 нежитлових приміщень.

Власником 50 об'єктів нерухомості, 15 земельних ділянок і 10 автомобілів виявився колишній мер Сочі Олексій Копайгородський.

30 об'єктів нерухомості і 25 машин виявилося у володінні екс-міністра транспорту Ростовської області Володимира Окунєва. А Аслан Трахов за 20 років на посаді голови Верховного суду Адигеї отримав 114 земельних ділянок, 26 будинків і кілька торгових центрів.

