Через війну Росія звертається до Індії за робочою силою

Зіткнувшись із гострою нестачею щонайменше 2,3 мільйона робітників, яка поглибилася через напругу, спричинену війною проти України, Росія звертається до нового постачальника робочої сили – Індії.

Про це повідомляє Reuters.

"У мене контракт на один рік. У сфері вивезення сміття. Заробітна плата хороша", – сказав англійською мовою один із індійців, які прибули до РФ, Ажит.

У 2021 році росіянами було затверджено близько 5000 дозволів на роботу для громадян Індії. Минулого року індійцям було видано вже майже 72 000 дозволів — це майже третина від загальної річної квоти для трудових мігрантів, які мають візи.

"Наразі найпопулярнішими є працівники-експатріанти з Індії", — сказав Олєксєй Філіпенков, директор компанії, яка залучає індійських робітників.

Він зазначив, що працівники з колишньої радянської Центральної Азії, які не потребують віз, перестали приїжджати в достатній кількості.

Однак офіційні дані показують, що минулого року вони все ще становили більшість із приблизно 2,3 мільйона легальних іноземних працівників, які не потребують візи.

Ослаблення рубля, жорсткіші міграційні закони та все більш гостра антимігрантська риторика російських політиків призвели до зменшення їхньої кількості та спонукали Москву збільшити квоти на візи для робітників з інших країн.

Вибір Індії для некваліфікованої робочої сили відображає міцні оборонні та економічні зв'язки між Москвою та Нью-Делі.

Правитель РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підписали в грудні 2025 року угоду, яка полегшує індійцям роботу в Росії.

Перший віце-прем'єр Росії Денис Мантуров заявив тоді, що Росія може прийняти "необмежену кількість" індійських робітників. За його словами, щонайменше 800 000 людей потрібні у виробництві, а ще 1,5 мільйона – у сфері послуг та будівництві.

