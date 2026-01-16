Українська правда
В частині Рязанської області РФ тиждень немає світла, тепла та води

Альона Кириченко — 16 січня, 17:00
В Клепіковському районі, який є найбільшим в Рязанській області РФ, вже тиждень відсутні електроенергія, опалення, газ та інші блага цивілізації.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на повідомлення місцевих жителів.

Вони повідомляють, що комунальний колапс захопив десятки сел і селищ в районі з населенням понад 20 тисяч чоловік.

Ще в середу люди скаржились на відсутність усіх зручностей в Алексіївському сільському поселенні, включаючи села Викулово, Ломакино, Волчково, Ужищево, Мелюшево, Ільїно та безліч інших.

Також, за їхніми словами, в районі зник зв'язок — у людей розрядилися телефони і їм неможливо дозвонитися.

