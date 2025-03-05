У Росії масово закриваються фабрики одягу та взуття

Російські швейні та взуттєві підприємства закриваються по всій країні, а вітчизняні бренди переносять виробництво за кордон.

Про це пише The Moscow Times.

Компанії не витримують конкуренції із закордонними виробниками та військовими замовленнями

Зокрема, за даними Центробанку Росії, підприємства Центрального федерального округу оптимізують витрати, переносячи швейні виробництва, у країни Середньої Азії з більш доступними трудовими ресурсами і сировиною. Випуск взуття в макрорегіоні скорочується через зниження попиту внаслідок доступнішого за ціною імпорту.

На підприємства легкої промисловості в окремих регіонах додатково тисне подорожчання оренди виробничих та складських площ в умовах їхнього дефіциту.

За даними IDEM-консалтинг, у всіх містах-мільйонниках спостерігається дефіцит складів, ставки оренди нових загалом по країні за минулий рік зросли на 30%, а старі договори переукладали з підвищенням цін на 40-80%. Але найголовнішою проблемою бізнес називає війну.

У січні стало відомо, що компанія Gloria Jeans закриває всі свої фабрики в Ростовській області. Власник компанії Володимир Мельников пояснив, що швейне виробництво в країні збиткове, "адже одні йдуть на війну (як чоловіки, так і жінки), а інші – шити одноманітний одяг з великими замовленнями та більшою зарплатою", натякаючи на спецодяг та військову форму.

У цих умовах компанія повністю переносить замовлення на пошиття одягу до Пакистану, Китаю, Індії, В'єтнаму, Бангладеш та Узбекистану. Щонайменше два ростовські майданчики Gloria Jeans придбає місцевий виробник спецодягу ТОВ "Булава".

Нестачею кадрів через масовий перехід працівників до оборонної промисловості є скорочення обсягів виробництва та площ одного з найбільших виробників взуття в Росії, холдингу "Юнічел".

"Юнічел" наприкінці минулого року продав фабрику у Златоусті, шукає покупця на підприємство в Оренбурзі, а також скорочує виробництво на основному майданчику у Челябінську.

Минулого року у Брянській області компанія "Брайт" закрила взуттєву фабрику, що існувала з 1950 року, а останні 20 років випускала взуття під маркою Francesco Donni. У Калузі припинила роботу взуттєва фабрика Romer, закрилися кілька взуттєвих фабрик у Ростові-на-Дону.

Зазначається, що компаніям складно конкурувати з китайськими виробниками, які продають своє взуття за нижчими цінами та практично не сплачують податків.

Крім того, багато малих брендів так і не змогли оговтатися від заборони Instagram навесні 2022 року, через який у них йшло до 90% продажів.

Нагадаємо:

Фабрики найбільшого російського виробника одягу Gloria Jeans в Ростовській області продадуть пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Там збираються шити спецодяг для військових.