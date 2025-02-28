Найбільшого виробника одягу в РФ продадуть "Калашнікову": там шитимуть одяг для військових

Фабрики найбільшого російського виробника одягу Gloria Jeans в Ростовській області продадуть пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Там збираються шити спецодяг для військових.

Про це пише The Moscow Times.

Новий інвестор планує працевлаштувати всіх працівників – близько 400 людей.

За інформацією російського "Інтерфакс", угоду ще не завершено – вона перебуває в процесі оформлення.

Раніше частку в 21% у ТОВ "Булава" отримала компанія "Тріада-ТКО", що випускає спецодяг для військових. Вона входить до "Концерну Калашніков".

Також вдалося залучити інвестора, якому передано право оренди виробничих майданчиків GJ у Зернограді, Сальську та станиці Єгорлицькій. Робочі місця там також обіцяють зберегти. По решті майданчиків переговори з потенційними інвесторами продовжуються.

ТОВ "Булава" було створено в 2022 році. Основний вид діяльності "Булави" – виготовлення спецодягу.

Нагадаємо:

Найбільший виробник одягу в Росії Gloria Jeans закриває фабрики у містах Шахти та Новошахтинськ Ростовської області.

Причиною у керівництві компанії назвали те, що багато працівників пішли на війну з Україною, через що виробництво стало невигідним.