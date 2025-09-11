У РФ відкрили аеропорт Краснодара вперше з початку великої війни, попри нальоти дронів

У Росії 11 вересня відновив роботу аеропорт Краснодара після більш ніж трирічної перерви.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на Росавіацію.

Аеропорт було закрито відразу після початку війни - наприкінці лютого 2022 року - з міркувань безпеки.

При цьому Краснодарський край, як і раніше, регулярно піддається атакам безпілотників.

У відомстві, однак, підкреслили, що всі питання забезпечення безпеки польотів цивільних літаків у Краснодарі опрацьовувала міжвідомча робоча група, створена на базі Росавіації.

З 17 вересня "Аерофлот" відновить перельоти з Москви до Краснодара, повідомив генеральний директор компанії Сергій Александровський.

За його словами, протягом вересня також планується відкрити прямі рейси до Краснодара із Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Красноярська, Уфи, Казані та Новосибірська.

Крім того, до кінця місяця авіакомпанія відновить міжнародну програму польотів із Краснодара: рейси виконуватимуться до Єревану, Стамбулу та Дубаю.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що аеропорт Геленджика в Краснодарському краї Росії на березі Чорного моря, закритий з міркувань безпеки з лютого 2022 року, відновив роботу.