У Росії стався масштабний збій у роботі банків

Клієнти російських банків масово скаржаться на проблеми з платежами, переказами та доступом до онлайн-сервісів.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал "Сирена".

Збій торкнувся російських Сбербанку, ВТБ, Т-Банку, Ozon Банку та деяких інших фінансових установ.

У клієнтів Сбербанку, крім іншого, не працюють банкомати. Клієнти деяких інших банків також повідомляють про збої в додатках і під час оплати.

За даними сервісів моніторингу, кількість скарг різко зросла: тільки щодо Сбербанку — тисячі звернень за короткий час. Повідомлення про проблеми почали надходити близько 10:10 за московським часом.

Найбільше скарг фіксується з Москви та Підмосков'я, Санкт-Петербургу, Самарської та Новосибірської областей.

У Сбербанку підтвердили збій і заявили, що фахівці працюють над відновленням сервісів.

Причини масштабного збою поки не називають.

Нагадаємо:

З 5 березня у Москві відключали мобільний інтернет. Місцеві оператори мобільного зв'язку заявляли, що перебої викликані "зовнішніми обмеженнями" поза їхнім контролем.