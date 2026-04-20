У РФ різко зросла кількість похоронних компаній на тлі рекордних втрат в Україні

У Росії у першому кварталі 2026 року було зареєстровано 524 нових компанії у сфері ритуальних послуг та організації похорон, що на 37,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Комерсант".

Дані про 524 нових компанії наводить аналітична платформа Rusprofile. У сервісі "Контур.Фокус" наводять схожу динаміку — 500 нових компаній.

Загальна кількість діючих організацій у цьому сегменті сягнула 11,3 тис. — на 5,7% більше, ніж роком раніше.

Як пише видання, зростання кількості нових підприємств у похоронній галузі відбувається на тлі рекордних втрат, яких зазнає російська армія в ході розв'язаної правителем РФ Володимиром Путіним війни проти України.

Згідно з даними Росстату, з початку 2022 року виготовлення труни в Росії подорожчало на 84%, а копання могили — на 51%.

У січні-лютому 2026 року обсяг наданих ритуальних послуг зріс на 6,9% у порівнянні з минулим роком, а в грошовому вимірі — на 15,7%, до 22,7 млрд рублів (близько 300 млн доларів США).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з початку 2024 року в Росії різко зріс прибуток ритуальних компаній: доходи галузі досягли 39,5 млрд рублів (понад 440 млн дол станом на той період) на тлі рекордної смертності й війни в Україні.