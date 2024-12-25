У Росії хочуть заборонити мігрантам змінювати місце роботи

Трудових мігрантів хочуть прив'язувати до одного роботодавця, щоб усунути дефіцит робочої сили в конкретних сферах і припинити плинність кадрів.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на "Известия".

Така пропозиція міститься в плані підтримки будівельної галузі, підготовленому Мінбудом Росії і внесеному на узгодження в апарат уряду. Його вже підтримали Мінпраці та Мінфін.

За задумом, у патентах на роботу буде прописуватися конкретна компанія, куди влаштувався мігрант, а не його спеціальність, як зараз.

Таким чином, будівельники, які приїхали в Росію, не зможуть піти в кур'єри або таксисти.

Зміни внесуть до закону "Про правове становище іноземних громадян у РФ", який поширюється на всі галузі.

Конкретно в будівельній сфері новий порядок планується впровадити вже у квітні-червні 2025 року.

Мінбуд вважає, що запропоновані заходи дадуть змогу мінімізувати плинність кадрів і посилити контроль за мігрантами.

За даними відомства, зараз у будівництві та ЖКГ працюють близько 11,5 млн осіб, з них близько 1 млн - іноземці, але "для забезпечення безперебійної роботи будкомплексу" необхідно залучити ще більше кадрів, зокрема за допомогою міждержавного співробітництва.

Нагадаємо:

Російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін говорив 20 грудня, що галузь відчуває гостру нестачу робочих рук через зростання обсягів будівництва на 30% з 2020 року. За його оцінками, дефіцит становить до 400 тис. фахівців.