У Росії хочуть підвищити податки і страхові внески на пенсії

Російській владі доведеться збільшувати податки і страхові внески на пенсії росіян, якщо ситуація з народжуваністю в країні не покращиться.

Про це заявила членкиня комітету Держдуми з питань праці, соціальної політики та у справах ветеранів Світлана Бессараб, пише The Moscow Times.

"У Росії сьогодні на 75 млн осіб працездатного віку припадає приблизно 42,8 млн пенсіонерів. Співвідношення приблизно на 1:1,7. Якщо співвідношення буде 1:1, стане дуже складно утримувати пенсіонерів", - сказала Бессараб.

Депутатка нагадала, що наразі із зарплат росіян, які працюють, витрачається 22% на пенсійне забезпечення.

"Якщо працюючих буде менше, значить, державі звідкись потрібно ще знайти гроші, щоб забезпечити пенсіонерів. Тобто потрібно скорочуватися. Або збільшувати внески і податки, або скорочувати пенсії", - зазначила Бессараб.

Нагадаємо:

На початок березня повна вартість кредитів (ПСК) у 15 найбільших банках Росії зросла до майже 37%, збільшившись за місяць на 1,5%, попри те, що Центробанк зберіг ключову ставку на рівні 21%.