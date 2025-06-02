У найбільшого приватного авіаперевізника РФ за місяць зламався третій літак в повітрі

Російський літак Airbus A320neo авіакомпанії S7 Airlines, що виконував рейс із Москви до Якутська, здійснив аварійну посадку в аеропорту Талакан Ленського району Республіки Саха.

Про це пише The Moscow Times.

Причиною стала технічна несправність. Ніхто не постраждав.

За даними профільного телеграм-каналу viaincident, 31 травня о 22:36 екіпаж Airbus A320neo доповів про відмову двигуна і запросив зниження.

Спочатку літак прямував у Мирний, проте потім ухвалив рішення сідати в Талакані - приватному аеропорту, збудованому "Сургутнафтогазом" у рамках освоєння Талаканського газоконденсатного родовища.

Потім пасажирів вивезли резервним бортом, що прилетів із Новосибірська.

Це вже третя поломка літака S7 у повітрі з початку травня.

18 травня Boeing 737-800, що виконував рейс із Новосибірська до Іркутська, був змушений повернутися в аеропорт одразу після вильоту через несправність шасі.

17 травня ще один лайнер S7 зі 150 пасажирами, що летів із Горно-Алтайська до Москви, екстрено сів у Новосибірську. У Airbus A320 відмовив двигун.

Нагадаємо:

Авіакомпанія S7 Airlines скасувала частину рейсів через проблеми з постачанням запасних деталей для літаків.