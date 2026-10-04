Трамп призначив главу розвідки Клейтона наглядачем у сфері ШІ

Президент США Дональд Трамп призначив директора Національної розвідки Джея Клейтона "царем" у сфері штучного інтелекту в адміністрації.

Про це повідомила в суботу газета "Wall Street Journal".

Клейтон, якого в серпні призначили головою розвідки, очолить нову робочу групу Білого дому, яка має протягом 120 днів підготувати звіт про ризики та можливості, пов'язані зі штучним інтелектом, зазначає видання.

"Президент попросив сформувати групу", яку адміністрація називає "Суперрозвідувальною групою", щоб забезпечити збереження лідерства США у сфері передових технологій штучного інтелекту та водночас захистити інтереси американців, — сказав Клейтон виданню.

Трамп, здається, ставиться до регулювання штучного інтелекту досить м'яко, аргументуючи це тим, що надмірний нагляд може послабити конкурентоспроможність у порівнянні з Китаєм.

Як повідомляє "Journal" з посиланням на статут робочої групи, комісія Клейтона розгляне ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, та існуючі державні механізми повідомлення про порушення, хакерські атаки та інші інциденти, а також надасть рекомендації щодо посилення можливостей федеральних органів реагування в рамках існуючих повноважень.

За даними видання, заступниками голови робочої групи стануть Еміль Майкл, Скотт Купор та голова Федеральної комісії з торгівлі Ендрю Фергюсон, а до складу членів увійдуть віцепрезидент Джей-Ді Венс, міністр оборони Піт Хегсет, міністр фінансів Скотт Бессент та керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Нагадаємо:

Ідея президента США Дональда Трампа перейменувати штучний інтелект (AI) на "суперінтелект" (SI) спровокувала безпрецедентне зростання кількості реєстрацій доменних імен у Словенії, яка має домен .si.