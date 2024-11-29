У Китаї знайшли найбільше у світі родовище золота вартістю 83 мільярди доларів

У центральній частині Китаю знайшли велике родовище високоякісної золотої руди, що містить близько 1000 метричних тонн дорогоцінного металу.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Відкриття, яке оцінюється приблизно в 600 млрд юанів або 83 млрд дол, можна вважати найбільшим і найприбутковішим із коли-небудь виявлених покладів золота.

Геологи провінції Хунань у Китаї оголосили про виявлення 40 золотих жил на глибині 2 км. Зазначається, що лише ці поклади містять 300 тонн золота, а 3D-моделювання показало, що на глибині до 3 км можуть бути додаткові запаси.

Зразки керна показують, що кожна метрична тонна руди може містити до 138 грамів золота.

Китай вже домінує на світовому ринку золота. Запаси країни на початку 2024 року перевищували 2000 тонн, а її гірничодобувна промисловість забезпечує близько 10% світового виробництва.

Оголошення про знахідки сприяли подальшому зростанню і без того стрімкої ціни на золото, оскільки попит на цей ресурс продовжує зростати в умовах глобальної невизначеності.

Нагадаємо:

ЦБ Китаю не купував золото у травні, завершивши масштабну скупку, що тривала 18 місяців після того, як дорогоцінний метал злетів до рекордного рівня.