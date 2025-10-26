У Франції затримали злодіїв, які пограбували Лувр – ЗМІ

Українська правда

У Франції правоохоронці затримали двох зловмисників, які здійснили пограбування всесвітньо відомого паризького музею Лувр.

Джерело: Le Figaro, "Європейська правда"

Деталі: У публікації видання йдеться, двоє злочинців, причетних до цього резонансного пограбування, були затримані в суботу ввечері.

Одного з них затримали в аеропорту Руассі, коли він збирався сісти на рейс до Алжиру.

Операція була проведена близько 22 години вечора бригадою по боротьбі з бандитизмом (BRB), відповідальною за розслідування, за підтримки співробітників прикордонної поліції.

Другий злочинець був затриманий судовою поліцією Парижа в Сен-Дені.

За даними видання, вісім коштовностей французької королівської родини, вартістю 88 мільйонів євро, станом на ранок неділю так і не були знайдені.

Відразу після цього гучного пограбування, яке викрило провал системи безпеки найвідомішого музею світу, міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс висловив упевненість у швидкому розкритті справи.

Передісторія: У неділю, 19 жовтня, сталося пограбування в одному із найвідоміших у світі музеї в центрі Парижа.

Згодом неподалік паризького музею Лувр правоохоронці знайшли одну з прикрас, яка була вкрадена невідомими раніше у неділю.