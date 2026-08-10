Російські Геленджик та Новоросійськ залишились без світла через загрозу дронів

Російські Геленджик та Новоросійськ опинились без світла через загрозу дронів

Мешканці російських міст Геленджик та Новоросійськ почали скаржитися на відключення електроенергії.

Про це повідомляє російське медіа Meduza.

З самого ранку в Гелінджику діє попередження про небезпеку атаки українських безпілотників, періодично вмикаються сирени, пляжі закриті.

Світла також немає в навколишніх селах і в Новоросійську. У Краснодарі не працюють понад 70 світлофорів через аварійне відключення електроенергії.

У муніципальному центрі управління Геленджика повідомили, що аварія сталася "через спрацювання системи автоматизованого відключення навантаження у вищій мережевій організації".

У так званому оперативному штабі Краснодарського краю РФ стверджують, що найближчими двома годинами електропостачання відновлять.

Нагадаємо:

Сили безпілотних систем 6-7 серпня уразили 102 російські цілі, зокрема 10 енерговузлів і шість суден тіньового флоту в Чорному та Азовському морях.