Російські Геленджик та Новоросійськ залишились без світла через загрозу дронів
Мешканці російських міст Геленджик та Новоросійськ почали скаржитися на відключення електроенергії.
Про це повідомляє російське медіа Meduza.
З самого ранку в Гелінджику діє попередження про небезпеку атаки українських безпілотників, періодично вмикаються сирени, пляжі закриті.
Світла також немає в навколишніх селах і в Новоросійську. У Краснодарі не працюють понад 70 світлофорів через аварійне відключення електроенергії.
У муніципальному центрі управління Геленджика повідомили, що аварія сталася "через спрацювання системи автоматизованого відключення навантаження у вищій мережевій організації".
У так званому оперативному штабі Краснодарського краю РФ стверджують, що найближчими двома годинами електропостачання відновлять.
Нагадаємо:
Сили безпілотних систем 6-7 серпня уразили 102 російські цілі, зокрема 10 енерговузлів і шість суден тіньового флоту в Чорному та Азовському морях.