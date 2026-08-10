Росіян застерігають про блокування активів у криптовалюті

Росіяни зіткнутися з блокуванням активів в одній з найпопулярніших криптовалют, стейблкоіні USDT, "просто за вказівкою адміністрації США", і великі активи власників з Ірану та Росії вже блокувалися.

Про це пише The Moscow Times

"В оборонному банку Путіна заявили про загрозу блокування криптовалютних активів росіян. Росіяни можуть зіткнутися з блокуванням активів в одній з найпопулярніших криптовалют — стейблкоіні USDT", – говориться у повідомленні.

Як пояснив голова опорного для російського військово-промислового комплексу банку ПСБ Петро Фрадков, компанія Tether Limited зберігає повний контроль над випущеними USDT і може "заморожувати" кошти на рахунках не лише у власників, пов'язаних з протиправною діяльністю, але й "просто за вказівкою адміністрації США".

"Такі прецеденти вже існують. Такі механізми вже застосовувалися. Зокрема, в останні роки блокувалися великі активи власників з Ірану та Росії", — сказав Фрадков.

Голова ПСБ зазначив, що компанія, яка випускає USDT, є одним з найбільших тримачів облігацій Казначейства США. Це, за його словами, означає, що базова залежність від долара та американського ринку боргових зобов'язань "нікуди не зникає".

"Тут не повинно бути жодних ілюзій: технологія, так, змінилася, але залежність залишається. Це показує, що навіть сучасний цифровий інструмент може залишатися повністю контрольованим емітентом", — пояснив Фрадков.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що нова криптовалюта, створена для здійснення розрахунків в обхід санкцій проти Росії, лише за чотири місяці з моменту запуску перемістила понад $9,3 млрд на спеціальній криптобіржі.

Держдума РФ у липні 2024 року ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон, який легалізує в Росії діяльність із видобутку криптовалют.

Раніше пов'язана з Росією криптобіржа Grinex, яка перебуває під санкціями, призупинила роботу після того, як під час кібератаки було викрадено активи на суму 1 мільярд рублів, або 13,10 мільйона доларів.