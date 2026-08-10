У Тобольську БпЛА атакували найбільший нафтохімічний комплекс РФ – російські ЗМІ

Вдень 10 серпня в місті Тобольск у Тюменській області Росії безпілотники атакували "Західно-Сибірський Нафтохімічний Комбінат", який є найбільшим нафтохімічним комплексом РФ, як повідомляють російські медіа.

Джерело: губернатор Тюменської області Олександр Моор у Telegram, український моніторинговий Telegram-канал "Exilenova+", російське медіа ASTRA в Telegram.

Пряма мова Моора: "Внаслідок падіння кількох БпЛА на території одного з промислових підприємств у Тюменській області сталося загоряння. На місці події працюють спеціалісти екстрених служб".

Деталі: Як засвідчує OSINT-аналіз ASTRA, безпілотники атакували центральну газофракціонуючу установку найбільшого нафтохімічного комплексу в Росії – "ЗахСибНафтохім", який належить холдингу "Сибур". Він розташований на відстані близько 2200 км від кордону з Україною.

Моор підтвердив атаку БпЛа на регіон та повідомив, що на території одного з промислових підприємств області впали кілька безпілотників. Однак він не уточнив, про яке підприємство йдеться.

Канал "Exilenova+" та місцеві російські пабліки в Telegram також опублікували фото і відео пожежі на "ЗахСибНафтохімі".

Передісторія:

Зранку 10 серпня дрони атакували Нижньокамськ у російському Татарстані, де розташований нафтопереробний завод.

Українська правда