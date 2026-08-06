Росія налагоджує виробництво акумуляторів для FPV-дронів: хто допомагає

Росія прагне забезпечити власне виробництво літій-іонних акумуляторів для FPV-дронів, налагодивши поставки до країни відповідних матеріалів.

Про це пише GuildHall.

"Росія стрімко розвиває власну галузь виробництва літій-іонних акумуляторів для FPV-дронів за допомогою китайських та південнокорейських компаній. Розвиток цієї галузі в Росії значно ускладнить для Заходу можливість впливати на забезпечення російської армії дронами", – говориться у публікації.

Влітку 2025 року на галузевій виставці в Єкатеринбурзі директор дочірньої компанії "Росатома" "Ренера" Анастасія Михайлова заявила про курс на повну виробничу автономію у створенні комплектуючих для дронів. "Росатом" має намір до 2030 року повністю локалізувати виробництво літій-іонних акумуляторів.

У РФ не видобувають достатніх обсягів власного літію. На допомогу російській акумуляторній промисловості прийшли китайські компанії, написало видання The Insider.

За даними Conflict Intelligence Team, саме безпілотники є найбільш смертоносною зброєю війни, на яку припадає 42% смертей цивільного населення у 2025 році та понад 80% загибелі військових у 2026 році.

FPV-дрони збирають переважно з китайських деталей за принципом дитячого конструктора, що формально порушує закони Китаю, які забороняють експорт деталей для військової техніки.

Зокрема, є дані, що в першому кварталі 2025 року до Росії було ввезено понад 6,6 тонн електроліту на основі гексафторфосфату або тетрафторборату літію (у перерахунку на рік — 26 тонн).

Цього обсягу вистачить для виробництва акумуляторів приблизно для 150 тисяч FPV-дронів. Для порівняння: у 2024 році було імпортовано 9 тонн, у 2023 — 12 тонн, а у 2022 — 4 тонни.

Основними виробниками є китайські компанії Huizhou Capchem Chemicals, Jiujiang Tinci Materials Technology, Weifang Tianyuan Battery Material та Huzhou Kunlun Enchem Battery Materials.

Головним імпортером стало ТОВ "Обруч ДВ", а також АТ "АК Рігель", ТОВ НВО "Лененергомаш" та ТОВ "Уралтехімпорт". Останнє закуповувало повний комплект для складання: катодні та анодні матеріали, сепаратори, сушильні шафи, а також тонкі листи з магнієво-алюмінієвого сплаву для легких корпусів.

Імпорт оксиду кобальту для акумуляторної промисловості склав 5,8 тонн на квартал у 2025 році проти 400 кг за аналогічний період попереднього року, продемонструвавши зростання у 15 разів.

За даними The Insider, у 2025 році щоквартально імпортувалося по 93 тонни чистого гідроксиду літію та 80 тонн карбонату літію акумуляторної якості.

Крім того, завод "Ренера" в Немані Калінінградської області закупив у Південній Кореї у своєї дочірньої компанії Enertech International 56 тонн готових літій-іонних елементів за перший квартал 2025 року та завіз сушильні шафи від корейської фірми Jktech.

Основним виробником якісного карбонату літію для акумуляторів, що ввозився до Росії, є компанія Sichuan Zhiyuan Lithium Industries Ing. Покупцем є фірма-перепродавець ТОВ "Промторг-Інвест".

"Виходячи з приблизної ваги типового акумулятора для дрона та частки літію в ньому, можна оцінити, що поставленої літієвої сировини могло б вистачити на кілька сотень тисяч акумуляторів", – зазначив The Insider.

"Різке зростання закупівель сировини свідчить про те, що в Росії практично з нуля виникає акумуляторна галузь, яка випереджає публічні заяви чиновників", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше видання Wall Street Journal писало, що китайські компанії експортують компоненти для безпілотників подвійного призначення – двигуни, акумулятори, волоконно-оптичні кабелі та мікросхеми – до Ірану та РФ, ігноруючи санкції США.