Головний чорноморський покупець нафти з російських портів скоротив імпорт через удари

Туреччина скоротила закупівлі нафти з російських портів у липні та має намір ще більше скоротити їх у серпні після того, як атаки українських безпілотників зірвали експорт з російських чорноморських терміналів.

Про це пише Reuters із посиланням на дані трейдерів та LSEG.

Україна посилила атаки на російські чорноморські термінали в липні, що призвело до тижневого призупинення експорту з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нестабільних завантажень з порту Новоросійська.

В результаті завантаження нафти КТК у липні скоротилося на 20%.

Туреччина, один з основних покупців нафти з КТК та Urals, отримала лише близько 900 тис. тонн нафти з російських портів у липні, порівняно з 1,2 млн тонн у червні.

З них трохи більше 300 тис. тонн поставили з Чорного моря порівняно з 600 тис. тонн у червні.

У серпні очікується, що Туреччина отримає близько 200 тис. тонн нафти з російських чорноморських портів.

Йдеться про вантаж на двох танкерах, які перевозять казахстанську нафту KEBCO, а завантаження нафти CPC Blend або Urals до Туреччини у серпні не планується. Однак дані можуть бути оновлені пізніше.

Туреччина диверсифікує постачання, щоб компенсувати наслідки ескалації в Чорному морі. В серпні держава здійснить рідкісний імпорт нафти з Бразилії та Гайани.

Нагадаємо:

Україна через третю сторону передала Росії пропозицію взаємно припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі та очікує на відповідь Москви.

Морський експорт російської сирої нафти за чотири тижні до 9 серпня скоротився до 3,71 млн барелів на добу – найнижчого рівня з кінця травня.