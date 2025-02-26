Туреччина готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури: названо умову

Туреччина заявила про готовність брати участь у відновленні України, оголосивши проведення термінових тендерів на квітень-травень для реалізації проєктів, що повинні бути завершені вже цього року.

Про це повідомляє Türkiye.

Наголошується, що першочерговим завданням Державного агентства розвитку інфраструктури є оновлення наявних митних шлагбаумів на автошляхах, будівництво нових та створення системи платних автошляхів, яка діятиме на всій території країни. Перші тендери з цих проєктів будуть оголошені вже 2025 року.

Представники посольства Туреччини в Києві та представники Державного агентства розвитку та оновлення інфраструктури, що діє при Міністерстві розвитку громад та регіонів України, обговорили проєкти, які реалізують турецькі компанії в Україні, та потенційні питання майбутньої співпраці.

Зазначається, що у рамках співпраці будуть розглядатися проєкти в сферах енергетики, енергоефективності, соціального житла та водопостачання. Зокрема, Україна передала турецьким партнерам досьє щодо важливих проєктів на 2025 рік.