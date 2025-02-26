Турция готова помочь Украине в восстановлении инфраструктуры: названо условие

Турция заявила о готовности участвовать в восстановлении Украины, объявив проведение срочных тендеров на апрель-май для реализации проектов, которые должны быть завершены уже в этом году.

Об этом сообщает Türkiye.

Отмечается, что первоочередной задачей Государственного агентства развития инфраструктуры является обновление имеющихся таможенных шлагбаумов на автодорогах, строительство новых и создание системы платных автодорог, которая будет действовать на всей территории страны. Первые тендеры по этим проектам будут объявлены уже в 2025 году.

Представители посольства Турции в Киеве и представители Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры, действующего при Министерстве развития общин и регионов Украины, обсудили проекты, которые реализуют турецкие компании в Украине, и потенциальные вопросы будущего сотрудничества.

Отмечается, что в рамках сотрудничества будут рассматриваться проекты в сферах энергетики, энергоэффективности, социального жилья и водоснабжения. В частности, Украина передала турецким партнерам досье по важным проектам на 2025 год.