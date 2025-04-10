"Дати переговорам шанс": ЄС призупиняє контрзаходи проти мит

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа про 90-денне призупинення взаємних тарифів.

Про це вона написала в соцмережі Х.

"Ми хочемо дати переговорам шанс", - зазначила вона.

"Завершуючи ухвалення контрзаходів ЄС, які отримали сильну підтримку з боку наших держав-членів, ми призупинимо їх на 90 днів. Якщо переговори не будуть задовільними, наші контрзаходи почнуть діяти. Триває підготовча робота щодо подальших заходів протидії", - наголосила вона.

Вона також зазначила, що "всі варіанти залишаються на столі".

Нагадаємо:

Як повідомлялося 9 квітня, Євросоюз погодив мита-відповідь на американські товари на суму близько 21 млрд євро ($23,2 млрд).