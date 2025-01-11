Трубопровідна компанія Enbridge готується до бурового буму Трампа

Enbridge Inc. розробляє плани швидкого збільшення потужностей своєї нафтопровідної системи в США, якщо новій адміністрації Трампа вдасться розпочати бурові роботи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія бачить можливість транспортувати "на кілька сотень тисяч" барелів нафти на день більше в межах США протягом наступних двох-трьох років, в основному за рахунок оптимізації існуючої системи за допомогою таких технологій, як закільцьовані ділянки і агенти, що зменшують опір заявив головний виконавчий директор Грег Ебел.

За словами Ебела, компанія Enbridge, яка постачає близько 5,8 млн барелів нафти і нафтопродуктів на добу по всій Північній Америці, зосередиться на транспортуванні більшої кількості нафти з Скелястих гір і Баккенського родовища на нафтопереробні заводи Середнього Заходу і узбережжя Мексиканської затоки.

Ебель сказав, що розбудова північноамериканського трубопроводу має зацікавити нову адміністрацію Трампа.

"Кожен барель, який ми переміщуємо в США або збираємо через наші системи в Скелястих горах і Баккен, також забезпечує збільшення обсягів нафти, що експортується з Перської затоки. Важливо, що ця нафта може експортуватися до союзників США і забезпечувати енергетичну потужність на міжнародному рівні", – сказав виконавчий директор.

Нагадаємо:

Акції деяких найбільших європейських вітроенергетичних компаній впали в середу після того, як новообраний президент Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду в США не буде жодного нового вітряка.