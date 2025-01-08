Політика Трампа стимулює падіння акцій в вітроенергетиці

Акції деяких найбільших європейських вітроенергетичних компаній впали в середу після того, як новообраний президент Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду в США не буде жодного нового вітряка.

Про це пише Bloomberg.

Ці коментарі є останніми в довгій низці антивітряних заяв Трампа, який боровся проти вітряної електростанції біля узбережжя свого шотландського поля для гольфу і неправдиво стверджував, що вітряки викликають рак. Це потенційно тривожний знак для інвесторів у вітроенергетику, які сподіваються, що друга адміністрація Трампа залишить недоторканими ті частини закону Байдена про зниження інфляції, які підтримують сектор.

"Ми будемо намагатися проводити політику, за якої не будуватимуться вітряки", - заявив Трамп під час пресконференції на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Акції данського виробника турбін Vestas Wind Systems A/S впали на 5,3% в середу, в той час, як розробник офшорних вітроенергетичних установок Orsted A/S впав більш ніж на 5% до найнижчого рівня за останній рік. Німецький виробник турбін Nordex SE впав на 4,9%. Акції компаній, що виробляють чисту енергію, різко впали після перемоги Трампа на виборах.

Хоча Трамп довгий час виступав проти вітроенергетики, цей сектор значно розширився під час його першого президентського терміну, частково завдяки федеральним податковим пільгам. У своїх коментарях у вівторок новообраний президент розкритикував "масивні субсидії", які, за його словами, отримує ця технологія від уряду США.

Вже очікується, що Трамп створить значні перешкоди для розробників офшорних вітрових електростанцій, які потребують дозволу федерального уряду для початку будівництва. Під час президентської кампанії він заявив, що в перший же день свого перебування на посаді націлиться на офшорну вітроенергетичну галузь за допомогою виконавчих дій.