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Саудівська Аравія хоче тримати більше нафти за кордоном після блокади Ормузу

Артур Крижний — 18 червня, 12:35
Саудівська Аравія хоче тримати більше нафти за кордоном після блокади Ормузу
Getty Images

Саудівський нафтогігант Aramco розглядає розширення мережі сховищ у світі після того, як війна з Іраном порушила постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Aramco має сховища по всьому світу, особливо в Азії, у Кореї та Японії, і ми серйозно думаємо про більші сховища по всьому світу", — заявив голова компанії Ясір аль-Румайян на саміті FII PRIORITY Europe у Римі.

Аль-Румайян також очолює саудівський суверенний фонд PIF. За його словами, у 2017–2025 роках фонд інвестував 98 млрд євро у Європі та Британії, а Aramco спрямувала близько 80 млрд євро європейським постачальникам.

Водночас він назвав регулювання головним викликом для інвестицій у Європі й заявив, що воно шкодить інвесторам на кшталт Aramco, SABIC і PIF.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп, віце-президент Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф дистанційно підписали угоду між США та Іраном.

Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.

Танкер зі скрапленим газом Mraikh і порожній танкер для нафтопродуктів Ye Chi рано в четвер увійшли в Ормузьку протоку з Перської затоки після набрання чинності проміжною угодою між США та Іраном.

Саудівська Аравія

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