Саудівська Аравія хоче тримати більше нафти за кордоном після блокади Ормузу

Саудівський нафтогігант Aramco розглядає розширення мережі сховищ у світі після того, як війна з Іраном порушила постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Aramco має сховища по всьому світу, особливо в Азії, у Кореї та Японії, і ми серйозно думаємо про більші сховища по всьому світу", — заявив голова компанії Ясір аль-Румайян на саміті FII PRIORITY Europe у Римі.

Аль-Румайян також очолює саудівський суверенний фонд PIF. За його словами, у 2017–2025 роках фонд інвестував 98 млрд євро у Європі та Британії, а Aramco спрямувала близько 80 млрд євро європейським постачальникам.

Водночас він назвав регулювання головним викликом для інвестицій у Європі й заявив, що воно шкодить інвесторам на кшталт Aramco, SABIC і PIF.