Премʼєр Японії зустрінеться з Трампом на тему мит

Прем'єр-міністр Японії Ісіба Сіґера розглядає можливість візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом Дональдом Трампом перед самітом країн "Великої сімки".

Про це повідомляє Reuters.

Японські чиновники бачать ознаки прогресу в питанні пом'якшення мит Трампа після неодноразових візитів головного переговорника з питань мит Рьосея Акадзави і заявляють, що американська сторона проявила великий інтерес до пропозицій Японії.

Міністр економіки Японії Акадзава повернеться до Вашингтона для подальших переговорів наприкінці цього тижня, після чого буде прийнято рішення про поїздку Ісіби до США, повідомляє японська газета Yomiuri із посиланням на власні джерела.

Виступаючи перед журналістами після повернення в неділю з четвертого раунду переговорів, Акадзава сказав, що переговори просуваються в напрямку укладення угоди, але форма переговорів перед самітом G7 ще не визначена.

Японія, головний союзник США у Азії, зіткнеться з тим, що Трамп назвав взаємним митом у розмірі 24% з наступного місяця, якщо не зможе домовитися про двосторонню угоду. Токіо також намагається знайти способи змусити Вашингтон звільнити своїх автовиробників, найбільшу галузь Японії, від 25% мита на автомобілі.

У неділю Акадзава відмовився коментувати нові мита Трампа на сталь. Він сказав, що міністр торгівлі Говард Лутнік і міністр фінансів Скотт Бессент не згадували про них під час останніх переговорів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що представники Пакистану прибудуть до Сполучених Штатів наступного тижня на переговори, країна прагне укласти угоду щодо мит.