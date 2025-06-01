Премьер Японии встретится с Трампом на тему пошлин

Премьер-министр Японии Исиба Сигера рассматривает возможность визита в Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом перед саммитом стран "Большой семерки".

Об этом сообщает Reuters.

Японские чиновники видят признаки прогресса в вопросе смягчения пошлин Трампа после неоднократных визитов главного переговорщика по вопросам пошлин Рёсэя Акадзавы и заявляют, что американская сторона проявила большой интерес к предложениям Японии.

Министр экономики Японии Акадзава вернется в Вашингтон для дальнейших переговоров в конце этой недели, после чего будет принято решение о поездке Исибы в США, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники.

Выступая перед журналистами после возвращения в воскресенье с четвертого раунда переговоров, Акадзава сказал, что переговоры продвигаются в направлении заключения соглашения, но форма переговоров перед саммитом G7 еще не определена.

Япония, главный союзник США в Азии, столкнется с тем, что Трамп назвал взаимной пошлиной в размере 24% со следующего месяца, если не сможет договориться о двустороннем соглашении. Токио также пытается найти способы заставить Вашингтон освободить своих автопроизводителей, крупнейшую отрасль Японии, от 25% пошлины на автомобили.

В воскресенье Акадзава отказался комментировать новые пошлины Трампа на сталь. Он сказал, что министр торговли Говард Лутник и министр финансов Скотт Бессент не упоминали о них во время последних переговоров.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что представители Пакистана прибудут в Соединенные Штаты на следующей неделе на переговоры, страна стремится заключить соглашение по пошлинам.