Переговірники Пакистану прибудуть до США наступного тижня для торгових домовленостей

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що представники Пакистану прибудуть до Сполучених Штатів наступного тижня на переговори, країна прагне укласти угоду щодо мит.

Про це повідомляє Reuters.

Пакистан може зіткнутися з митом у розмірі 29% на свій експорт до Сполучених Штатів через 3-мільярдний торговельний профіцит з найбільшою економікою світу, згідно з митами, оголошеними Вашингтоном минулого місяця для країн усього світу.

Трамп заявив, що не зацікавлений у укладанні угоди з цією південноазіатською країною або її сусідкою Індією, якщо вони вступлять у війну одна з одною.

"Як ви знаєте, ми дуже близькі до укладення угоди з Індією", – заявив Трамп журналістам на базі Ендрюс після вильоту з Air Force One.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял нещодавно відвідав Вашингтон, щоб просунути торговельні переговори, і обидві сторони мають намір підписати тимчасову угоду до початку липня.

Індія стикається з 26% митами на поставки до США.