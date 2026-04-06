Трамп заявив, що "забрав би нафту Ірану", але американці хочуть додому

Артур Крижний — 6 квітня, 20:25
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би "забрати нафту" в Ірану, але американське суспільство воліло б, аби військові США залишили Ісламську Республіку.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

"Що б я хотів зробити? Забрати нафту, тому що вона там і її можна взяти. Вони нічого не можуть із цим зробити", — сказав Трамп у понеділок під час великоднього заходу в Білому домі. Він додав, що "на жаль, американський народ хотів би бачити, як ми повертаємося додому".

Трамп заявив, що його коаліція MAGA "любить" те, що він робить, але "вони хотіли б побачити, як ми перемагаємо і повертаємося додому".

Нагадаємо:

3 квітня президент США пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.

Іран відповів на погрози президента США Дональда Трампа, повторивши його меседжі про "пекло", тільки вже у бік Штатів та Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп виступив із новою різкою погрозою на адресу Ірану, заявивши, що Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для судноплавства, інакше країну чекають нові удари.

