Тільки одна країна купує нафту з Ірану навіть після зняття санкцій – Бессент

Наразі лише Китай закуповує нафту в Ірану, а інші країни побоюються можливого поновлення американських санкцій.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox News, передає Bloomberg.

"Іранці досі не змогли продати свою нафту, оскільки покупці побоюються, чи не будуть знову введені санкції.

Ніхто не купує її, крім Китаю, який купував її ще під час дії санкцій, тому вона й досі продається зі знижкою", – сказав він.

Бессент додав. що це є причиною, через яку іранцям дійсно варто активно брати участь у переговорах із США. Наступний їхній раунд має відбутися у вівторок у Досі, Катар.

Також міністр також привітав зниження цін на нафту після нещодавнього підписання угоди між США та Іраном і зазначив, що Білий дім стежитиме за роздрібними продавцями бензину, щоб перевірити, чи знижують вони зараз ціни на заправках.

"Вони, ймовірно, отримали рекордні прибутки від роздрібної торгівлі бензином, тож тепер настав час зробити щось для американського народу.

Я закликаю їх поводитися як гідні учасники процесу – особливо в рік 250-ї річниці незалежності країни. Бо ми стежимо за ними", – сказав Бессент.

Нагадаємо:

30 червня Президент США Дональд Трамп закликав продавців бензину негайно знизити ціни, заявивши, що вони зависокі на тлі падіння вартості нафти.

22 червня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видало нову ліцензію щодо Ірану, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж сирої нафти та нафтопродуктів з країни упродовж двох місяців.