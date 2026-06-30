Трамп вимагає від АЗС негайно знизити ціни на бензин і пригрозив "великими проблемами"

Президент США Дональд Трамп закликав продавців бензину негайно знизити ціни, заявивши, що вони зависокі на тлі падіння вартості нафти.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Роздрібні продавці бензину мають знизити ціни, НЕГАЙНО! Вони занадто високі з огляду на те, що нафта зараз коштує 68 доларів за барель і далі дешевшає", – заявив Трамп.

Він додав, що продавці мають "швидко відреагувати" і "знизити ціни для нашого великого американського народу".

Трамп також пригрозив продавцям бензину "великими проблемами", якщо вони не знизять ціни, та заявив, що завищення цін є "абсолютно незаконним".

Окремо він закликав орієнтуватися на рівень близько 2,50 долара за галон і розкритикував Каліфорнію за високі податки на бензин, заявивши, що США "цього не потерплять".

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися приблизно на 1%, розвернувши зростання попередньої сесії, і рухалися до місячного падіння, оскільки інвестори стежать за можливими переговорами США та Ірану в Досі на тлі напруженого проміжного перемир'я у чотиримісячній війні.