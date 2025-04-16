Трамп ще на рік продовжив заборону на вхід суден РФ до портів США

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив заборону на прийом в американських портах суден, які ходять під російським прапором або іншим чином пов'язані з РФ.

Про це йдеться у розміщеному у Федеральному реєстрі США документі Білого дому.

У документі зазначається, що надзвичайний стан щодо РФ було ухвалено 21 квітня 2022 року за адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена.

Документ підписано 15 квітня 2025 року.

Також в указі йдеться про те, що політика і дії уряду Росії продовжують становити загрозу національній безпеці США.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій, які Байден запровадив проти РФ з 2021 року.